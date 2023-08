Die Feuerwehrkräfte waren am Samstag im Süden der Steiermark im Dauereinsatz. Nach den heftigen Regenfällen von Freitag, bei denen innerhalb von zwölf Monaten der durchschnittliche Regen des ganzen Monats August fiel, gingen in der Landeswarnzentrale die Meldungen im Minutentakt ein. Bis zum Abend galten 16 Gemeinden in den Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg als Katastrophenfall.

Pegel der Mur deutlich angestiegen

In der Steiermark ist in den meisten von den Unwettern betroffenen Gebieten der Pegel der Flüsse und Bäche gesunken. Gestiegen ist allerdings der Wasserstand der Mur. Sowohl in Graz als auch in Mureck an der slowenischen Grenze wurden höhere Pegel gemessen. In Mureck betrug der Wasserstand der Mur Sonntag früh knapp unter 6 Meter, am Tag vor dem Einsetzen der heftigen Regenfälle, am Donnerstag, waren es etwas mehr als drei Meter gewesen. Der Durchfluss - und damit die Wassermenge, die in der Mur gemessen wird - liegt derzeit bei Mureck im Roten Bereich.

Das wird vor allem im Nachbarland Slowenien mit großer Sorge gesehen. Dort war nämlich am Samstag bereits ein Damm gebrochen, mehrere Orte mit hunderten Bewohnern mussten vorsorglich evakuiert werden.

Der Pegel der Mur bei Mureck ist von Samstag auf Sonntag weiter angestiegen © Land Steiermark

St. Johann im Saggautal: Mure im Ortszentrum bedroht Häuser

Keine ruhige Nacht haben die Bewohner von St. Johann im Saggautal verbracht. Im Ortszentrum ist eine Mure abgegangen und hat an der Straße befindliche Häuser verschoben und zum Teil verschüttet. Die Bewohner entlang der Straße wurden von der Feuerwehr geweckt und evakuiert. Es besteht die Gefahr, dass es in dem Bereich zu weiteren Hangrutschungen kommt.

Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Für die psychologische Nachsorge der Betroffenen wurde auch das Kriseninterventionsteam alarmiert. Die Straßenverbindung zwischen St. Johann und Gündorf musste komplett gesperrt werden.

Die Mure richtete große Zerstörung an © RK Leibnitz

Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter am Sonntag im Norden

In der Nacht auf Sonntag hat es im Süden der Steiermark weiter geregnet, der Schwerpunkt der Regenfälle hat sich allerdings mittlerweile auf den Norden des Landes verlagert. "Bis Sonntagmittag sind etwa 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich", sagt Hannes Rieder (Geosphere). Sein Kollege Gerhard Hohenwarter führt die Ereignisse auf "eine explosive Mischung", samt "Pech" und Klimawandel zurück. Im Norden wird es bis zum Nachmittag durchregnen. Gute Nachrichten für den Süden, wo die Böden nach den massiven Niederschlägen der letzten beiden Tage keinen Regen mehr aufnehmen können: Hier gibt es heute auch Regenpausen.