Alle fürchteten sich vor dieser Nacht. Am Freitag fiel innerhalb von 12 Stunden der durchschnittliche Regen des ganzen Monats August, die Bezirke Voitsberg, Graz Umgebung, Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark waren besonders betroffen.

Der Tag danach brachte das ganze Ausmaß der Katastrophe zutage. Zivilschutzwarnungen wurden für den Süden der Steiermark ausgerufen, für mehrere Gemeinden, darunter Paldau, Straden, Gleichenberg und Gnas, sowie die Katastralgemeinden Gosdorf und Fluttendorf in der Gemeinde Mureck wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Aus der gesamten Steiermark wurden Katastrophenhilfsdienst-Einheiten (KHD) der Freiwilligen Feuerwehren in die betroffenen Regionen geschickt, das Bundesheer ist im Einsatz, das ganze Land ist im Ausnahmezustand. Wir bringen den Live-Ticker zu den Ereignissen des Tages.

8:30 Uhr

Das Krankenhaus Radkersburg ist durch die Sandsack-Dämme abgesichert. Die KHD-Einheit aus Voitsberg ist nun unterwegs nach Misselsdorf.

8:20 Uhr

Die Bürgermeister Michael Schumacher (Leibnitz) und Peter Stradner (Wagna) besuchten die Menschen in der Notschlafstelle. Sie mussten sie darüber informieren, dass sie heute nicht in ihre Häuser zurückkehren können. Es werden aber Unterkünfte für sie organisiert, damit sie nicht eine weitere Nacht in der Sporthalle verbringen müssen. Das Rote Kreuz hat die notwendigen Medikamente besorgt.









8:00 Uhr: "Wir mussten das Notwendigste zusammenpacken"

Konrad Hütter und Josefa Rauch aus Wagna schildern ihre Evakuierung. Die Nacht haben sie in der Notschlafstelle in Leibnitz verbracht.

7:45 Uhr

Christian Leitgeb, Bereichsfeuerwehrkommandant aus Voitsberg schildert: "Wir sind seit drei Uhr in der Früh mit KHDs im Einsatz. Gott sei Dank entspannt sich die Wetterlage etwas, allerdings haben wir es jetzt mit Wassermassen aus den Zuflüssen zu tun. Gestern konnten wir nur die kritische Infrastruktur schützen, das Krankenhaus Radkersburg haben wir zum Beispiel mit einem Sandsack-Damm abgesichert. Heute werden die Pumparbeiten beginnen. Leitgeb ist auf dem Weg zum Krisenstab mit dem Landeshauptmann, der um 9 Uhr tagen wird.

7:30 Uhr

Die B74 ist weiterhin gesperrt, Heimschuh und Wagna sind unter Wasser. Derzeit läuft eine Evakuierung zweier Personen mit einem Boot in Wagna. In der Reinhold Heidinger Sporthalle mussten 50 Personen übernachten, sie haben nur das Notwendigste bei sich. Einigen fehlt es an Medikamenten. Dutzende Personen mussten in der Nacht aus dem Jufa-Gästehaus evakuiert werden, Menschen wurden mit einem Traktor geborgen.

Die Pegelstände in Sulm und Ldererbach sind zwar stabil, bei weiteren Regenfällen würden sie aber über die Ufer treten. In Leibnitz sucht man nach weiteren Notunterkünften.

7 Uhr

In Leibnitz tagt der Krisenstab. In der Reinhold Heidinger Sporthalle mussten in der Nacht zahlreiche Menschen untergebracht werden. Derzeit nieselt es zwar nur, aber die Rückhaltebecken sind voll.



Krisenstab der Einsatzkräfte in Leibnitz © Lenhart

6 Uhr

Bereits heute in den Samstag-Morgenstunden sind KHD-Einheiten der Feuerwehren Oberwölz und Murau auf dem Weg in die Südoststeiermark, Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb schickt zu den 46 gestrigen Hilfskräften noch weitere dazu, um die Mannschaft zu verstärken. "Es geht vor allem darum, das Krankenhaus Radkersburg zu schützen", berichtet er.

In Leibnitz spitzt sich die Lage zu

In Leibnitz wurden über Nacht in der Mittelschule Notunterkünfte eingerichtet. In der Reinhold Heidinger Sporthalle haben bereits einige Leute Unterschlupf gefunden, so etwa auch Konrad Hütter und Josefa Rauch aus Wagna, die hier Unterschlupf suchten.



Konrad Hütter und Josefa Rauch aus Wagna © Lenhart

Dramatisch ist die Situation auch in Kaindorf an der Sulm, wo ein Seniorenheim evakuiert werden musste. 27 Personen wurden gerettet, die Sulm tritt hier über die Ufer. Einige Rückhaltebecken in Leibnitz und der Südoststeiermark sind bis zum Anschlag voll, Überflutungen und Hangrutschungen machen einige Straßen unpassierbar, manche Orte nicht zu erreichen.



In Leibnitz spitzt sich die Lage zu © Lenhart

In Heimschuh im Sulmtal musste die Feuerwehr zahlreiche Evakuierungen durchführen – darunter auch einen Schweinestall. Nach einem Dammbruch wurden zwei Menschen mit einem Hubschrauber geborgen. Die Situation eskaliert in mehreren Regionen im Land. Heute, Samstag, um 9 Uhr, tagt der Krisenstab.