Endlich ist es da. Das Gutachten des Landes mit der langersehnten Antwort auf die Frage: "Wer war schuld am Hangrutsch?". Nachdem im Mai die Südsteirische Weinstraße am Graßnitzberg, Gemeinde Straß, bedrohlich abgesunken war, setzte sich der Hang kurze Zeit später in Bewegung. Teile der Südsteirischen Weinstraße, L 613, rutschten auf den darunter liegenden Weingarten von Winzer Tement ab.