Straßen sind überschwemmt, Bäche übergetreten und Keller unter Wasser. Diese Situation hielt die Feuerwehren im Bezirk Leibnitz in der Nacht auf Freitag wach. "Es sind derzeit 45 Feuerwehren mit über 400 Personen im Einsatz, vor allem der Süden des Bezirks ist vom Hochwasser und Überschwemmungen betroffen", erklärt Herbert Putz, Bereichspressesprecher für Leibnitz. Mehr als 200 Schadensmeldungen seien bereits eingetroffen.

Die Einsatz-Hotspots sind Leutschach an der Weinstraße, Gamlitz, Ehrenhausen an der Weinstraße und Heimschuh. Aufgrund der enormen Wassermassen ist in diesem Gebiet mit totalen und einseitigen Straßensperren zu rechnen. So ist etwa die B74, Sulmtal Straße, auf Höhe Fachschule Silberberg aufgrund von Überschwemmungen nur einseitig befahrbar.

Straßensperren

Zusätzlich sind laut Auskunft der Straßenmeisterei Leibnitz-Süd die L675, Spielfelder Straße, zwischen Ehrenhausen und Spielfeld sowie die Bahnunterführung auf der L634, Schröttenstraße (Gemeinde Hengsberg), gesperrt.

Wegen eines Murenabganges ist auch die B69, Südsteirische Grenzstraße, zwischen Leutschach (Kranachberg) und Gamlitz gesperrt. In Gamlitz steht der Motorikpark unter Wasser, auch im Ortsgebiet Leutschach kämpft man mit starken Überflutungen. In Sozialen Medien warnt die Feuerwehr davor, unter Wasser stehende Straßen zu befahren.

Ortsdurchfahrt erneut gesperrt

Auch die Ortsdurchfahrt Ehrenhausen, die am Mittwoch nach einer Baustelle wieder für den Verkehr freigegeben wurde, musste aufgrund der Regenmassen wieder gesperrt werden. In Wildon trat der Wurzingbach über die Ufer und setzte Straßen unter Wasser. Ähnliche Bilder zeichnen sich auch in Fresing (Gemeinde Kitzeck im Sausal) und in Marchtring (Wolfsberg im Schwarzautal).

"Wir hoffen, dass sich die Lage bald beruhigt. Gegen Nachmittag und Abend hin hat es jedoch wieder Regen angesagt. 30 Liter, das sind nur zehn Liter weniger, als wir jetzt hatten", so Putz. Personen seien durch die Hochwasser, Muren und Überflutungen glücklicherweise keine zu Schaden gekommen.