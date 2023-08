Seit Freitag hält Dauerregen, wie prognostiziert, die Einsatzkräfte im Süden Österreichs auf Trab. Vor allem die Südoststeiermark, Leibnitz, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Weiz und Voitsberg kämpfen gegen die Wassermassen. In Deutschlandsberg hat es 93 Millimeter in zwölf Stunden geregnet, in Leibnitz 98 Millimeter, an der südsteirischen Weinstraße (Wies, Glanz etc.) waren es sogar mehr als 100 Millimeter Niederschlag. Zahlreiche Straßen sind mittlerweile gesperrt (hier geht es zur Übersicht).

Zum Vergleich: "Im August fallen normal im ganzen Monat knapp 100 Millimeter Niederschlag. Jetzt ist die Monatssumme in zwölf Stunden gefallen", erklärt Meteorologe Hannes Rieder von der "GeoSpehere Austria".

14.35 Uhr. Schauplatz Gnas: "Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht, es müssen wohl Leute evakuiert werden", so der Landtagsabgeordnete Franz Fartek (ÖVP): Es würde alles Menschenmögliche getan, um die schlimme Situation abzumildern. Man "sieht wieder, wie wichtig Einsatzorganisationen und Zivilschutzverbände sind und wie gut sie geführt werden", ergänzt Cornela Schweiner (SPÖ).

Fartek, BH Schunter-Angerer, Vize Lang und LH Drexler in Gnas © klz/schuster

13.50 Uhr. Laut Energie Steiermark sind weiterhin 500 Haushalte ohne Strom. Monteure gelangen wegen der Überschwemmungen nicht immer zu den defekten Trafos. Es sei damit zu rechnen, dass bis zum Abend weitere Anlagen abgestellt werden müssten.

13.28 Uhr: Für die Bezirke Südoststeiermark, Deutschlandsberg und Leibnitz wurde eine Zivilschutzwarnung (kein Alarm) ausgesprochen. Die Bevölkerung wird ersucht, nicht unbedingt notwendige Autofahrten zu unterlassen.

13.20 Uhr. Überschwemmungen machen Gnas große Probleme: Also sind Landeshauptmann Christopher Drexler und Vize-LH Anton Lang mit Agrarlandesrat Hans Seitinger zu Bezirkshauptfrau Elke Schunter-Angerer unterwegs, um sich ein Bild der Lage zu machen und weitere Schritte zu besprechen.

12.30 Uhr. Und die "Lage bleibt angespannt", ergänzt Michael Jeschelnig vom Katastrophenschutz des Landes. Der Landesfeuerwehrverband zieht mittlerweile Kräfte zusammen, um für weitere Einsätze vorbereitet zu sein. In den betroffenen Bezirken wurden Krisenstäbe eingerichtet. Kameradinnen und Kameraden aus Kapfenberg helfen in Heimschuh nach einem Hochwasser.

12.15 Uhr. In der Marktgemeinde Großklein (Leibnitz) ruft mittlerweile Ortschef Christoph Zirngast die Einwohner auf, die Häuser nicht zu verlassen: „Bitte bleiben Sie zuhause!“ Die Hochwassersituation in Großklein und den umliegenden Gemeinden sei „angespannt und wird sich im Laufe des Tages und der Nacht drastisch verschlimmern“. Großklein sei nur mehr schwer zu erreichen.

11.12 Uhr. Leider kann keine Regen-Entwarnung gegeben werden. Laut Meteorologen Hannes Rieder ist die Wetterlage zwar aktuell etwas ruhiger, allerdings: "Eine Störungszone zieht von Slowenien in die Steiermark und bringt vor allem in der Nacht bzw. morgen überall in der Steiermark mäßigen bis starken Regen."

11.00 Uhr. Der Straßenerhaltungsdienst hat ebenso eine Warnung hinausgegeben:

10.58 Uhr. Laut der Energie Steiermark sind 500 Haushalte im Süden ohne Strom. "Der Einsatz vor Ort gestaltet sich für unsere Mitarbeiter sehr schwierig, weil Trafostationen und Wege teilweise überschwemmt sind", sagt Kerstin Huber von der Konzernkommunikation. Man rechne damit, dass sich die Lage vor allem gegen Abend hin bzw. über Nacht und morgen tagsüber noch zuspitzen wird. Man arbeite derzeit auf Hochtouren.

9.40 Uhr. Laut Thomas Meier vom Landesfeuerwehrverband sind die Regionen südlich der Mur-Mürzfurche betroffen. Seit den Nachtstunden rückten rund 300 Feuerwehren zu bislang 600 Einsätzen aus. "3000 Florianis waren und sind teilweise noch im Einsatz", sagt Meier.

Bad Radkersburg hat derzeit 100 Prozent seiner Feuerwehren im Einsatz. St. Peter am Ottersbach ist aktuell nicht über den Landweg erreichbar.

Nicht nur Unterführungen und Keller stehen unter Wasser, sondern auch Rückhaltebecken sind "auf Akku 100" und stehen auf Anschlag. "Es sind alle im Einsatz: Die Polizei, Straßenerhaltungsdienst, Behörden wie das Wasserbaumamt und auch die Gemeinden selbst sind gefordert", so Meier.

8.00 Uhr. In der Notrufzentrale des Landesfeuerwehrverbandes heißt es: "Wir gehen gerade unter in Anrufen".

Regenfälle binnen 24 h © Ubimet

Seit 2.27 Uhr in der Nacht werden die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg (BFV) oft zeitgleich zu mehreren Hochwasser-Einsätzen alarmiert. Meist, weil Keller oder Straßen überflutet sind. Auch Sandsäcke werden vorbereitet.

Überflutung in der Steiermark © Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg

7.00 Uhr. Besonders betroffen sind etwa Gemeinden wie Eibiswald und Wies, oder die Ortschaft Trag (Gemeinde Bad Schwanberg). In der Früh sind 35 Feuerwehren aus dem BFV Deutschlandsberg unterwegs. Laut Pressesprecher Hans Jürgen Ferlitsch sind Bäche über die Ufer getreten. "Momentan ist kein Ende absehbar."

Auch in Fernitz bei Graz haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun.

Bäche auf gefährlich hohem Stand

Laut Skywarn Austria haben einige Flüsse in der Süd-, Südost- und Südweststeiermark am Morgen die gefährliche Hochwassermarke erreicht. In Wittmansdorf (Südoststeiermark) ist der Ottersbach übergetreten. "Da steht der Mais sicher einen Meter unter Wasser, das ist einfach unglaublich", schildert ein Ortsansässiger in einem Video:

Laut Hydrographischem Dienst Steiermark haben im Murgebiet die Pegel im Oberlauf der Saggau (Hörmsdorf) und Sulm (Wies) den „Scheitelwert von ca. HQ100“ (heißt: 100-jährliches Hochwasser) zeitweise überschritten.

Außerdem seien die „Grabenlandbäche Schwarzaubach, Saßbach und Gnasbach ebenfalls über der roten Warnmarke“. Im Laufe des Tages ist „mit teils großen Ausuferungen im Einzugsgebiet von Sulm und Saggau“ zu rechnen.

Straßensperren wegen Überschwemmungen

Auch zahlreiche Straßen sind wegen Überflutungen gesperrt, wie etwa die B66 Gleichenberger Straße im Bereich Bad Gleichenberg. Oder die B74 Sulmtal Straße zwischen Heimschuh und Fresing wegen Hangrutschungen und Überschwemmungen im gesamten Ortsgebiet Heimschuh. Das komplette Sulmtal ist derzeit nur erschwert passierbar. Alle Infos zu Straßensperren finden Sie hier.