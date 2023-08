Regen, Regen und nochmals Regen - in der Nacht auf Freitag hat es, wie prognostiziert, stark abgekühlt und intensiv geregnet. Auch Freitagfrüh hört der Niederschlag nicht auf. Zahlreiche Feuerwehren stehen, vor allem in Deutschlandsberg, Leibnitz und der Südoststeiermark, im Einsatz. In der Südsteiermark hat es an vielen Orten seit Donnerstagabend mehr als 100 Liter geregnet.

Laut Landesfeuerwehrverband wurden seit der Nacht 200 Feuerwehren zu rund 300 Einsätzen in der Steiermark alarmiert. In der Notrufzentrale heißt es gegen 8 Uhr: "Wir gehen gerade unter in Anrufen".

Seit 2.27 Uhr in der Nacht werden die Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg (BFV) oft zeitgleich zu mehreren Hochwasser-Einsätzen alarmiert. Meist, weil Keller oder Straßen überflutet sind. Auch Sandsäcke werden vorbereitet.

St. Peter im Sulmtal © BFV Deutschlandsberg

Besonders betroffen sind etwa Gemeinden wie Eibiswald und Wies, oder die Ortschaft Trag (Gemeinde Bad Schwanberg). In der Früh (Stand 7 Uhr) sind 35 Feuerwehren aus dem BFV Deutschlandsberg unterwegs. Laut Pressesprecher Hans Jürgen Ferlitsch sind Bäche über die Ufer getreten. "Momentan ist kein Ende absehbar."

Auch in Fernitz bei Graz haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun.

Bäche auf gefährlich hohem Stand

Laut Skywarn Austria haben einige Flüsse in der Süd-, Südost- und Südweststeiermark am Morgen die gefährliche Hochwassermarke erreicht. In Wittmansdorf (Südoststeiermark) ist der Ottersbach übergetreten. "Da steht der Mais sicher einen Meter unter Wasser, das ist einfach unglaublich", schildert ein Ortsansässiger in einem Video:

Die Pegelstände von Mur und Mürz weisen in den nächsten Stunden einen leicht steigenden Verlauf auf. Auch für die Saggau und Sulm gilt hohe Warnstufe, für den Schwarzaubach, Saßbach und Gnasbach wurde die rote Warnmarke erreicht, die Pegelstände könnten in den nächsten Stunden steigen.

Straßensperren wegen Überschwemmungen

Auch zahlreiche Straßen sind wegen Überflutungen gesperrt, wie etwa die B66 Gleichenberger Straße im Bereich Bad Gleichenberg. Oder die B74 Sulmtal Straße zwischen Heimschuh und Fresing wegen Hangrutschungen und Überschwemmungen im gesamten Ortsgebiet Heimschuh. Das komplette Sulmtal ist derzeit nur erschwert passierbar. Alle Infos zu Straßensperren finden Sie hier.