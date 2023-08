Am Mittwochnachmittag ereignete sich in einer Wohnstraße ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein drei Jahre altes Mädchen ums Leben kam.

Unfall mit Radbagger in Vogau: Dreijähriges Mädchen starb

In Wohnstraße

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem 10 Tonnen schweren Radbagger in Vogau eine Wohnstraße entlang, um zu einem Lagerplatz zu gelangen. Zur gleichen Zeit befand sich ein drei Jahre altes Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad in der Nähe des Hauseingangs eines Mehrparteienhauses. In diesem Moment fuhr das Mädchen auf die Fahrbahn der Wohnstraße, die Wege der beiden kreuzten sich und es kam zu dem tragischen Unfall.

Der Fahrer des Radbaggers stoppte sein Fahrzeug und kümmerte sich um das Mädchen, während Zeugen des Unfalls die Rettungskette in Gang setzten. Trotz des schnellen Eingreifens konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Den Angehörigen des Kindes wurde umgehend psychologische Unterstützung bereitgestellt.

Der beim Baggerfahrer durchgeführte Alkotest verlief negativ.