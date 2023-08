Unfall mit Radbagger: Dreijähriges Mädchen starb trotz Fahrverbots

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Vogau, Gemeinde Straß, in einer Wohnstraße ein tragischer Verkehrsunfall. Ein dreijähriges Mädchen kam dabei ums Leben. In der Gemeinde herrscht tiefe Betroffenheit.