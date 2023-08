Diese Weingüter liefern neben ausgezeichnetem Sekt auch frische Pizza

Darf es neben ausgezeichnetem Sekt auch eine frische Pizza sein? Das Weingut Harkamp und das Wirthaus Wolfgang Maitz zeigen, wie das geht. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.