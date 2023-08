Ein Weingarten nach dem anderen und inmitten dazwischen eine blau-violette Blütenpracht: Lavendel. Er gehört zum Biohof Wunsum von Theresia Heigl-Tötsch und ihrem Mann. Beide bewirtschaften den Hof in Kitzeck im Sausal seit 44 Jahren und begannen etwa im Jahr 2000, Bio-Lavendel anzubauen.

Ihre Felder gelten heute nicht nur als größte Lavendelfelder in der Steiermark, sondern auch als größtes Bio-Lavendelanbaugebiet Österreichs.



"Unser Hof hat eine Geschichte, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Irgendwann kam er in Bauernhand und später in den Besitz meines Mannes", erinnert sich Heigl-Tötsch. Dass hier einmal bio angebaut wird, lag für sie von vorneherein auf der Hand. "Bioanbau ist die einzige Lösung, wenn man den kommenden Generationen einen gesunden Boden weitergeben möchte", betont sie.

Anfänge

Das Bewusstsein für die Umwelt wurde der gebürtigen Innsbruckerin in die Wiege gelegt, denn ihr Vater war Lebensmittelchemiker. Sie selbst studierte später Raumplanung und Architektur, 1978 verschlug es sie der Liebe wegen in die Südsteiermark.

Doch auch die Liebe zum Lavendel wurde intensiver, daher beschloss das Paar, Lavendel anzubauen. Obwohl: "Mein Mann hatte da nicht viel mitzureden. Es blieb ihm nichts Anderes übrig, als seiner Frau freie Hand zu lassen", sagt Heigl-Tötsch mit einem Lachen.

Arbeit

Warum es ihr die duftende Mittelmeerpflanze so angetan hat? "Am Lavendel gefällt mir das Ornamentale, die langen blau-violetten Reihen, die sich in die Landschaft malen", so Heigl-Tötsch. Aber auch die vielen vom Lavendel angezogenen Bienen, Schwalben und andere Insekten seien für sie faszinierende Naturerlebnisse, die sie gerne beobachte.

Lavendel-Sträuße, -sackerl, -öle und vieles mehr findet man im eigenen Hofladen © Julia Haslebner

Auf 1,5 Hektar Anbaufläche hat sie dazu auch genügend Möglichkeiten. Zumindest bis Ende Juli, Anfang August. Denn dann wird mithilfe von 13 Helferinnen und Helfern geerntet. Etwa 240 Kilogramm getrockneter Lavendel kommen pro Jahr zusammen. Dieser wird gerebelt und gesiebt und zu Seifen, Teemischungen, Ölen und Limoncello verarbeitet. Direkt am Biohof in Kitzeck.

Ausprobieren

"Lavendelöl verwende ich vor allem bei Wunden und Entzündungen, Lavendelwasser beugt zum Beispiel Hundemilben vor", erklärt die Betreiberin. Erst vor Kurzem entstand am Biohof ein neues Produkt: ein Sirup aus Goldmelisse und Lavendel. "Wir schauen immer, was gerade wächst und experimentieren dann damit. So entstehen unsere Produkte", so die Architektin.

Auch auf dem Weg zur "Lavendel-Bäuerin" stand viel Ausprobieren am Programm. So schaute sie sich etwa die nackte Erde zwischen den Lavendelreihen von den Franzosen ab. Eine schlechte Idee, denn Heigl-Tötsch merkte bald, dass das nur mit Herbizid möglich sei. Mittel, die für sie nicht infrage kamen. "Außerdem landete meine Erde zum Schluss aufgrund der Erosion ganz unten im Wald", schildert sie.

Abschalten

Sie probierte es auch mit Klee zwischen den Lavendelreihen, doch dieser wuchs schneller als die duftende Mittelmeerpflanze. Mit dem Unkraut-Jäten kam sie dann nicht mehr hinterher. "Das sind zwar alles kleine Fehler, aber sie kosten Ausdauer und haben große Folgen", so die Südsteirerin.

Theresia Heigl-Tötsch mit "Hausherr" Mogli am Lavendelfeld © Julia Haslebner

Mittlerweile hat sie ihren eigenen Weg gefunden und kann sogar während der Arbeit abschalten. "Beim Lavendel-Schneiden lasse ich meinen kreativen Gedanken freien Lauf", sagt Heigl-Tötsch. Doch auch abseits des Lavendels hat die Architektin alle Hände voll zu tun. Sei es mit der Leitung des Ziviltechnikbüros ihres Mannes in Graz oder mit Hund und "Hausherr" Mogli.