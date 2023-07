360 Kubikmeter Beton, ein atemberaubender Ausblick auf die Weinberge im Sulmtal-Sausal und keinen einzigen rechten Winkel – so könnte man die neue Schaubrennerei von Bernhard Malli in Kitzeck im Sausal beschreiben. Ab November wird es dort außerdem blubbern, zischen und dampfen, denn dann wird der neue Brennkessel zum ersten Mal in Betrieb genommen.