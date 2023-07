Glück im Unglück hatte am Sonntag ein Besucher am Badesee in Wildon. Gegen 19.30 Uhr schwamm der 35-Jährige gerade im See, als er, laut eigenen Angaben, einen Schwächeanfall erlitt. Er tauchte daraufhin mehrmals unter Wasser. Einige Badegäste am Ufer erkannten die Notsituation. Zwei Schwimmer eilten dem Mann zu Hilfe und können ihn sicher ans Ufer bringen, während ein weiterer Badegast die Rettung alarmiert.

Das Rote Kreuz samt Notarzt rückten zum Einsatz aus. Nach der Erstversorgung bringen sie den 35-Jährigen zu weiteren Untersuchungen ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna.