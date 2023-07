Gleich auf mehreren Kontinenten fallen aktuell Hitzerekorde - darunter auch im US-Amerikanischen Death Valley, wo das Thermometer zuletzt mehr als 50 Grad Celisus angezeigt hat. Wie sich so eine extreme Temperatur anfühlt? "Als ob man dauerhaft vor einem Heizstrahler stehen würde", berichtet eine Gruppe junger Südsteirer, die in Wundschuh leben. Markus (21), Georg (21), Martin (21), Daniel (23) und Stefan (24) wissen das aus erster Hand, denn ihr USA-Road-Trip hat sie ausgerechnet am Höhepunkt der Hitzewelle in das "Tal des Todes" geführt.

Manche Touristinnen und Touristen pilgern aktuell bewusst ins Death Valley, um die extreme Hitze zu spüren und damit auf Social Media zu prahlen. Stefan und seine Freunde haben ihre Reise hingegen schon vor einem halben Jahr gebucht. Eine Nacht im Death Valley war von Anfang an fixer Bestandteil. "Dass da jetzt genau einer der heißesten Tage im Jahr ist, haben wir nicht wissen können", sagt Stefan lachend. "Wir haben selbst erst hier gelesen und auch von unseren Eltern gehört, dass es im Death Valley ziemlich heiß werden könnte." Als die Gruppe dann vor dem Thermometer im Tal stand, zeigte es gerade unfassbare 56 Grad an. Dementsprechend passen die Südsteirer auch auf sich auf - verbringen Zeit im Schatten und trinken viel. "Und es gibt auch einen Pool, das ist sehr angenehm - der hat nur 30 Grad."

Das Wetter war nicht die einzige Herausforderung

Der nächste Stopp ist Las Vegas, wo sich die Steirer einen Jackpot erhoffen, aber nicht in Form von Geld. "Wir sind schon fünf Tage unterwegs aber unsere Koffer haben es nicht mit nach San Francisco geschafft, wo wir gestartet sind. Wir hoffen, dass wir sie in Las Vegas dann bekommen." Von Las Vegas geht es weiter nach San Diego und der letzte Stopp ist Los Angeles. "Von dort fliegen wir wieder zurück und freuen uns dann, wieder in der Steiermark zu sein."

Immerhin: In der Steiermark dürfte es ab Donnerstag wieder etwas abkühlen. Sprich: Die schwüle Luft soll verschwinden und die 30-Grad-Marke sollte zumindest ein paar Tage lang nicht geknackt werden. Generell stellt eine bedenkliche Hitzewelle aktuell weite Teile Europas vor Herausforderungen. Mehr dazu hier.