Preisgekrönte Fotos aus Lang, neuer Podcast aus Gleinstätten

Fotograf Robert Sommerauer macht mit einem 2. Platz von sich reden, Kommunikationstrainerin Evelyn Schweinzger mit ihrem neuen Podcast. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.