Der alte Grenzübergang Spielfeld mit seiner "Wartezone" für Flüchtlinge war ein heißes politisches Eisen im vergangenen Herbst. In den Großzelten an der Grenze sollten Migranten nur für wenige Stunden für ihre Registrierung untergebracht werden, so der Plan. Geworden ist es für manche letztlich eine Woche oder mehr. Dafür hagelte es heftige Kritik aus der Politik und von NGOs.