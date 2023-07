So geht es den heimischen Freibädern nach dem holprigen Saisonstart

Frauental an der Laßnitz, Deutschlandsberg, Leibnitz, Leutschach an der Weinstraße: Wir sind durch die südweststeirischen Schwimmbecken gekrault und fragten nach, was unsere Bäder dem bisher eher mäßigen Sommer entgegensetzen.