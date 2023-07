Das Budget für den Straßenbau erhöhen. Die Kinderbetreuung im Eigenheim fördern. Die medizinische Versorgung in den Regionen verbessern. Es sind Auszüge aus den insgesamt neun Anträgen, die die FPÖ am 27. Juni in den zuständigen Ausschüssen des Landtags eingebracht hat. Sie bilden das Herzstück ihrer neuen Kampagne "Regionen stärken: Für Land, Leute und Lebensqualität".