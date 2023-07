Mehr als 450 Millionen Euro sollen bis 2030 in den Ausbau der Stromnetze und Umspannwerke in der Süd- und Weststeiermark fließen. Zahlreiche Projekte sind bereits in Arbeit. Die Energienetze Steiermark (Teil der Energie Steiermark) ersetzen etwa das in die Jahre gekommene Umspannwerk St. Martin durch ein neues in Modriach.