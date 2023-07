Dort kann man es sich in der Region seit Neuem gut gehen lassen

Das "Zum Sausaler" in St. Nikolai im Sausal und das "Am Wildbachberg" in Deutschlandsberg laden zum Urlaub in der Region. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.