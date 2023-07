Ein Motorradlenker aus Graz ist Sonntagfrüh nach einer Kollision mit einem Pkw in der Südsteiermark gestorben. Gegen 10.30 Uhr lenkte der 55-Jährige sein Motorrad auf der Südsteirischen Grenzstraße, B 69, von Eibiswald kommend in Richtung Soboth. Eine 69-jährige Autofahrerin wollte in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) von einer Gemeindestraße kommend die Südsteirischen Grenzstraße (B69), eine beliebte Biker-Strecke, nahe einer unübersichtlichen Kurve überqueren. Der auf der B 69 herannahende Motorradfahrer konnte die Kollision mit ihrem Wagen nicht mehr verhindern.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, stieß der Biker seitlich gegen den Pkw und wurde über das Auto geschleudert. Er wurde von der Crew des Rettungshubschraubers noch ins LKH Graz geflogen. Dort starb er aber wenige Stunden später. Die 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkotest bei der Frau verlief negativ.

Am Einsatz waren neben der Polizei, dem Roten Kreuz und dem Rettungshubschrauber noch die Freiwilligen Feuerwehren St. Oswald und Soboth mit zehn Kräften beteiligt.