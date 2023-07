Das geplante Pumpspeicher-Kraftwerk auf der Koralm kann vorerst nicht gebaut werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die positiv ausgefallen war, überprüft und der Beschwerde von einigen Parteien stattgegeben. Damit wurde der ursprünglich positive Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung zurückgewiesen, teilte das BVwG am Dienstag mit.

Das BVwG hat die gegen den UVP-Genehmigungsbescheid eingebrachten Beschwerden von 17 Parteien behandelt. Es wurden "umfangreiche ergänzende Ermittlungstätigkeiten" durchgeführt, Sachverständige bestellt und an mehreren Verhandlungstagen die Ermittlungsergebnisse mit den Verfahrensparteien erörtert. Zusätzlich wurde auch ein Lokalaugenschein im Projektgebiet durchgeführt.

"Offenkundig zutage getretene eklatante Ermittlungsmängel"

Als Begründung wurde angeführt, dass "das Natura 2000-Gebiet Koralpe von der Steiermärkischen Landesregierung noch nicht als Europaschutzgebiet ausgewiesen wurde. Für das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) ist die Durchführung einer Naturverträglichkeitsprüfung unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Die Erlassung der fehlenden Verordnung des Europaschutzgebiets liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des BVwG".

Bei diesem Ergebnis sei auch nicht weiter darauf einzugehen gewesen, ob wegen der "offenkundig zutage getretenen eklatanten Ermittlungsmängel in zahlreichen Fachbereichen allenfalls die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Genehmigungsbescheids und für eine Zurückverweisung des Genehmigungsverfahrens an die Steiermärkische Landesregierung vorgelegen wären", hieß es in der Erkenntnis vom 30. Juni 2023.

Europaschutzgebiet: Meldung aus 2016 ...

Dieses wird von Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) akzeptiert "selbstverständlich ohne Wenn und Aber akzeptiert."

Wie es nun weitergeht? Das "hängt davon ab, ob die Entscheidung – beispielsweise vom Projektwerber - angefochten wird und damit in die nächsthöhere Instanz geht", so Lackner.

... und eine Rechtsfrage

Auf Kritik an der fehlenden Verordnung wolle sie klarstellen: "Das an die Kommission gemeldete Europaschutzgebiet auf der Koralpe war seit der Meldung im Jahr 2016 – und ist es bis heute – unter strengen vorläufigen Schutz gestellt. Die Verordnung dazu ist aktuell in der Fertigstellung und wurde nicht bis Dezember 2022 erlassen, weil im Zuge der Stellungnahmen aus der Bevölkerung eine Rechtsfrage aufgeworfen wurde, die noch von externen Expertinnen und Experten geklärt werden musste."

Masser: "Mich wundert das"

Projektwerber Peter Masser, der den Speicher gemeinsam mit Alfred Liechtenstein konzipiert hat, erfuhr am Dienstagnachmittag von der Kleinen Zeitung vom negativ ausgegangenen Verfahren. "Mich wundert das, weil wir das dortige Europaschutzgebiet ja so behandelt haben, als wäre es bereits verordnet", so der Forstwirt in einer ersten Reaktion. Man werde sich nun besprechen und das Erkenntnis genau in Augenschein nehmen.

WKO-Kainz: "Dilettanten"

"Sie wollen grünen Strom, dass wir kein Öl und Gas mehr verbrennen, aber die Politik tut alles dagegen", ist Manfred Kainz (WKO) die Enttäuschung über deutlich anzuhören. "Diese Dilettanten" seien "nicht in der Lage, zukunftsweisende Projekte in der richten Art und Weise umsetzen". Österreich würde "30 Jahre hinten" liegen, um auf den Klimawandel mit neuen Energieformen zu antworten.

Rechtsanwalt Georg Eisenberger, der das Projekt über Jahre begleitete und nach der Bewilligung erster Instanz wegen Meinungsverschiedenheiten mit der Planerin das Mandat gekündigt hat, spricht von einem "traurigen Tag" für den Kampf gegen den Klimawandel. Die Klimawende werde nicht gelingen, wenn selbst Pumpspeicher-Kraftwerke von den NGOs, der Umweltanwältin und sogar vom Bundesdenkmalamt bekämpft werden.