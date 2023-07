Die Sonntagsgrillerei einer Familie in Unterbergla, Groß St. Florian, ging wortwörtlich in Flammen auf. Aus unbekannten Gründen fing am Abend gegen 18 Uhr ein Grill an, unkontrollierbar zu brennen. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Michlgleinz und die Polizei rückten zum Einsatz aus.

Das Feuer drohte bereits auf die Fassade des Einfamilienhauses überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch mittels Hochdruckstrahlrohr rasch unter Kontrolle bringen. Zusätzlich wurde eine Zubringerleitung aus dem Rüsthaus, das sich in der Nähe befindet, hergestellt. Der weitere Wasserbedarf konnte aus einem Teich abgedeckt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.