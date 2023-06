Was in den letzten Jahren noch Ende Juli bis Anfang August Shoppingbegeisterte in die Leibnitzer Innenstadt lockte, tut es nun bereits kommendes Wochenende. Und noch dazu in komplett neuem Gewand: Vom 30. Juni bis zum 3. Juli finden in Leibnitz die "Wahnsinnstage" statt, bei zirka zwei Drittel der 62 Mitgliedsbetriebe der Aktionsgemeinschaft "Leibnitz lädt ein!" kann günstiger eingekauft werden.