Mit dem Handy-Taxi zur Reparatur, Brunch mit Aussicht in St. Stefan ob Stainz

Bei "MaHe Solutions" in St. Martin im Sulmtal fahren Handys mit dem Taxi zur Reparatur. Die Hergotthö in St. Stefan ob Stainz lädt jeden Sonntag zum Brunch. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.