Der bekannte steirische Künstler Franz Dampfhofer (76), der einst an der Akademie der bildenden Künste in Wien mit Gottfried Helnwein und Manfred Deix bei Rudolf Hausner studiert hat, stellt auf Einladung des Kultur- und Museumsvereins im Lerchhaus in Eibiswald aus. "Die Einladung ins Lerchhaus ist für mich eine echte Wertschätzung, dort gibt es sehr schöne Ausstellungsräume", betont der Maler und Zeichner. Gezeigt werden im Lerchhaus drei Zyklen mit insgesamt 30 Werken: "Die Verwandlung der Landschaft", ein Zyklus über den Zigöllerkogel und auch seine neuesten Arbeiten, die sich um das Schloss Greißenegg in Voitsberg drehen. Darin hat der Künstler bis 1984 insgesamt sieben Jahre gelebt und gearbeitet.