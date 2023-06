Flink huscht Andreas Reiter vor der Platte des Tischtennistisches hin und her – seinen Carbonschläger fest in der Hand. "Mit dem kann ich besser spielen, weil er so leicht ist", sagt der Special Olympics Meister im Tischtennis von 2016. Sein Gegner ist Thomas Kepplinger, der Special Olympics-Bundeslandkoordinator für die Steiermark. "Kondition ist seine Stärke", so Kepplinger, als Reiter erzählt, dass er bereits seit mehreren Stunden an der Platte steht.