Der massive Hangrutsch nach einer zuvor durchgeführten Waldrodung am Graßnitzberg (Gemeinde Straß) erreichte am Dienstag den Landtag. Grünen-Kontrollsprecher Lambert Schönleitner nahm dabei Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) in die Pflicht. Es entstehe bei der lokalen Bevölkerung und Wirtschaft der Eindruck, immer mehr große Betriebe intensiv "in die Landschaft hineingehen" - mit Weinbau, aber auch Chaletdörfern. Letzendlich nehme die ganze Südsteiermark Schaden durch diese Entwicklung.