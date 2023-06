Cocktailbar eröffnet nach Brand neu, Tischlerlehrling holte Landessieg

Am Deutschlandsberger Hauptplatz eröffnet die ansässige Cocktailbar "Uptown" neu. Tischler- und Holzgestalterlehrling Manuel Neuhold von der KAMPER Handwerk + Bau GmbH in Tillmitsch siegte beim Landeslehrlingswettbewerb. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.