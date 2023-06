Am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in Bad Schwanberg. Kurz vor 11 Uhr fuhr eine 34-jährige Weststeirerin mit ihrem Pkw auf der Radlpass-Straße B 76 aus Richtung Deutschlandsberg kommend in Richtung Bad Schwanberg.

Als sie in Rettenbach nach rechts auf eine Gemeindestraße abbog, verringerte ein 83-jähriger Autofahrer hinter ihr die Fahrgeschwindigkeit. Laut Polizei dürfte die nachfolgende Pkw-Lenkerin (31), ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, das zu spät wahrgenommen haben. Es kam zum Auffahrunfall. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden der 83-jährige Weststeirer und der vierjährige Sohn der 31-Jährigen – er war ordnungsgemäß im Kindersitz gesichert – unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verletzten ins Krankenhaus.