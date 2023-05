Neues Eis beim Ankerpunkt, neues Abendlokal in Deutschlandsberg

"Der Eissalon" von Alessandro Kainz verköstigt seit Mitte April Eisliebhaber beim Ankerpunkt in Tillmitsch. In Deutschlandsberg eröffnet Julia Bernsteiner mit dem "Memories" ein neues Abendlokal. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.