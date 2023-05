Es ist 17.30 Uhr. Draußen ist es noch hell, die Sonne scheint. Vor dem Club „Almrausch“ in Lannach warten die ersten Gäste auf den Einlass. Dort findet die inklusive Party „Tanzen, Plaudern, Lachen!“ statt. Willkommen sind dort Menschen mit und ohne Behinderung.

Was brauchen unsere Gäste? Womit können wir ihnen eine Freude machen? Diese Frage stellten sich Fatma Kneissl von der Lebenshilfe Voitsberg und ihre Kollegin Johanna Reiterer, Koordinatorin der Mobilen Wohnassistenz Voitsberg in der Zeit nach Corona. „Spaß haben, sich mit anderen Menschen unterhalten, tanzen, Party machen“ haben sie als Antwort gefunden. Also machten sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Lokal dafür. Und fanden im „Almrausch“-Eigentümer Horst Pertl einen Mitstreiter. Innerhalb weniger Wochen entstand das inklusive Projekt.