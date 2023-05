In Hadernigg (Marktgemeinde Eibiswald) fing am Freitag um 13.19 Uhr ein Traktor zu brennen an. Der Besitzer hatte den Brand mittels Feuerlöscher selbst unter Kontrolle, dieser war bereits gelöscht beim Eintreffen der Feuerwehr Eibiswald, die mit zehn Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz war und den Traktor sowie die Fräse anschließend mittels Seilwinde barg.