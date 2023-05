Winzer und Hobbypilot Reinhard Muster macht jetzt Wetter-Weine

In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südsteirischen Wirtschaftswelt gerade tut. Der Gamlitzer Weinbauer Reinhard Muster widmet seine neue Weinlinie dem ilyrischen Klima. Softwareentwickler Mario Körbler optimiert mit seiner App den Fuhrpark der Post.