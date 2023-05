Aktuell tourt der steirische Entertainer Daniel Düsenflitz gerade mit Melissa Naschenweng auf ihrer großen "Bergbauerntour" durch die größten Hallen Österreichs. Am 26. Mai wartet der Höhepunkt der Tour mit dem Auftritt im Circus Krone in München auf den Weststeirer, am 27. Mai folgt der nicht weniger aufregende Tourabschluss in der Wiener Stadthalle.