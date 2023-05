Heftiger Unwettereinsatz für die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch: Zwischen Spielfeld und Ehrenhausen fuhr am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Personenzug der ÖBB auf eine abgegangene Mure auf. Der Lokführer erlitt trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver leichte Verletzungen.

Er wurde von der Feuerwehr aus dem Zug gerettet und zur weiteren medizinischen Abklärung vom Roten Kreuz in das LKH Wagna gebracht. Im Zug befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Passagiere an Bord.

Die Feuerwehren Spielfeld, Ratsch an der Weinstraße und Ehrenhausen an der Weinstraße waren mit 59 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz und führten die Absicherung der Unfallstelle durch. Die Grenzland-Weinstraße L 613 zwischen Graßnitzberg und Zieregg wurde gestern wegen einer Hangrutschung gesperrt.

Über 260 Einsätze: Feuerwehren waren gefordert

Bis in die Nacht hinein forderten die heftigen Regenfälle zahlreiche Feuerwehren. Vor allem in der Süd- und Weststeiermark in den Bereichen Bad Radkersburg, Feldbach, Leibnitz und Deutschlandsberg kam es vermehrt zu Unwettereinsätzen aufgrund von Überschwemmungen und Murenabgängen. Straßen waren gesperrt, Keller mussten ausgepumpt werden.

In St. Anna bei Aigen musste aufgrund einer Hangrutschung die Fruttenerstraße L 256 zwischen Plesch und Gießelsdorf gesperrt werden. "In den nächsten Tagen kann es im gesamten Gemeindegebiet St. Anna zu Engpässen in der Wasserversorgung kommen", heißt es von der örtlichen Feuerwehr. Auch die Einsatzkräfte der FF Nestelbach bei Graz mussten wegen einer Hangrutschung ausrücken. In Gamlitz wurden am Dienstag einem Pflegeheim 20 Personen, weil eine Steinmauer abgestürzt und ins Pflegeheim gekracht worden war.

In Großklein kam es im Bereich des Kleinbachs zu einer erhöhten Überschwemmungsgefahr.

In mehreren steirischen Gemeinden wurde Hochwasseralarm ausgerufen, darunter in Wurzing bei Wildon und Fernitz. Sandsäcke wurden verteilt und deponiert. Insgesamt zählen die steirischen Feuerwehren 266 Einsätze in der Nacht auf Mittwoch.

Am Mittwoch sind vielerorts noch vereinzelte Schauer möglich, das Gröbste sei aber vorbei, sagt Meteorologe Thomas Turecek. Die heftigen Regenfälle sollten bis am Abend abnehmen. Vermehrt regnen soll es in der Obersteiermark. Besonders im Bezirk Liezen sind starke Unwetter zu erwarten, die Unwetterzentrale meldet eine Wetterwarnung für das Ausseerland.

Wetterwarnung für die Steiermark © UWZ

Am Freitag ist Besserung in Sicht. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 21 Grad. Am Wochenende sollen sogar bis zu 25 Grad möglich sein.