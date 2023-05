Die Alarmierung erreichte die Freiwillige Feuerwehr Preding am Montag um 6.39 Uhr. Auf der L303 hatte sich ein Unfall ereignet, kurz nach der Abzweigung in Richtung Gantschenberg landete ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache im Straßengraben.

Während die acht Einsatzkräfte der FF Preding am Weg zum Unfallort waren, leistete ein weiterer Feuerwehrangehöriger bereits vor Ort erste Hilfe. Er war auf dem Weg zur Arbeit an der Unfallstelle vorbeigekommen.

Die FF Preding und Groß St. Florian waren im Einsatz © FF Preding

Am Unfallort angekommen, alarmierten die Feuerwehrkräfte aus Preding zusätzlich die Kameraden aus Groß St. Florian, die den Pkw in Folge mit dem Kranfahrzeug in wenigen Minten aus dem Graben bergen konnten. Die FF Preding schleppte das Unfallfahrzeug daraufhin von der L303 auf eine Seitenstraße, wo es von einem Abschleppunternehmen abgeholt wurde.

Während der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr wechselseitig angehalten. Der Fahrzeuglenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz am Unfallort erstversorgt. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte knapp eineinhalb Stunden lang im Einsatz.