"Das ist echt eine Sensation", kann es der Bärnbacher Musiker und Unternehmer Stefan Maier nicht fassen. Skip Martin, Sänger der "Dazz Band" und von "Kool & the Gang", der das Projekt "People get ready" initiiert hatte, versuchte Anfang der Woche, Maier telefonisch zu erreichen – vergeblich. In der Folge schrieb Martin: "Ich hätte gehofft, du hebst ab. Dann hätte ich dir sagen können, dass du jetzt ein zweifach Emmy-nominierter Künstler bist. Gratulation an uns alle!"