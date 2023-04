Es war sein erstes Mal in Österreich. Höchste Zeit, denn Oscar-Preisträger Brendan Fraser („The Whale“), am Wochenende zur Romy-Gala in Wien angereist, hat bei uns familiäre Wurzeln: Die Vorfahren des Stars waren Welschriesling-Winzer. Das fand er unlängst per Ahnenforschung heraus.