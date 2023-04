Es war sein erstes Mal in Österreich. Höchste Zeit, denn Oscar-Preisträger Brendan Fraser („The Whale“), am Wochenende zur Romy-Gala in Wien angereist, hat bei uns familiäre Wurzeln: Die Vorfahren des Stars waren Welschriesling-Winzer. Das fand er unlängst per Ahnenforschung heraus.

Damit ist jetzt auch klar: Die Frasers waren einmal echte Steirer. Und zwar aus der Gegend von Feisternitz, Wutschenberg und Sterglegg bei Eibiswald, wie er verriet. Großzügig betrachtet ist der 54-Jährige also der erste weststeirische Oscar-Preisträger. Auch wenn die Verwandtschaft längst etwas weitschichtig ist: Sie geht zurück bis ins Jahr 1776.

Seinen Wien-Aufenthalt hat der Star jedenfalls genossen, bevor er und Partnerin Jeanne Moore nach Berlin weiterreisten. Auch sonst erwies sich die Romy-Gala als Stelldichein der Stars. Rund 650 Gäste folgten der Einladung des „Kurier“, darunter Verena Altenberger, Lilian Klebow, Kristina Sprenger, Klaas Heufer- Umlauf, Michi Ostrowski, Otto Waalkes. Der entfesselte Ostfriese, der bei dem Event für sein komisches Lebenswerk ausgezeichnet worden war, schoss nicht nur hunderte Selfies mit seinen Fans, er erfreute sogar noch auf der Romy-AfterShow-Party die Gäste mit seinen Gesangskünsten.