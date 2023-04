St. Martin im Sulmtal trauert: "Natürlich hinterlässt das auch in der Gemeinde Spuren"

Ein 23-Jähriger aus St. Martin im Sulmtal krachte in der Nacht auf Dienstag in Pölfing-Brunn in eine Hausmauer und kam dabei ums Leben. In der Gemeinde herrscht tiefe Betroffenheit.