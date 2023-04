Ab 17. April 2023 wird das Fahrplanangebot der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH - kurz GKB - auf den Linien der S-Bahn Steiermark erneut ausgeweitet. Zukünftig gibt es bei der GKB mehr Zugverbindungen am Abend sowie an den Wochenenden. Auf den beiden S-Bahn-Linien von Graz nach Köflach (S7) sowie von Graz nach Wies-Eibiswald (S61) wird am Abend - und das auch an Sonn- und Feiertagen - täglich je eine zusätzliche Zugverbindung in jede Richtung verkehren.