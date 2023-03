Ein 37-jähriger Paketzusteller soll zwischen August und Dezember 2022 zumindest elf Paketdiebstähle begangen haben. Der Schaden beträgt einige tausend Euro. Der in Graz wohnhafte Rumäne nützte sein Berufswissen, um die Pakete an verschiedenen Orten im Bezirk Leibnitz zu stehlen. Als man ihn einvernahm, zeigte sich der Verdächtige lediglich teilgeständig. Weitere Erhebungen werden von der Polizeiinspektion Strass in Steiermark geführt. Nach Abschluss der Ermittlungen folgt die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz.