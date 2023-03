Durchschnittlich 1000 Beratungen finden täglich in den 14 Arbeiterkammer-Stellen steiermarkweit statt. Viele deshalb, weil die Nachwirkungen der Pandemie immer noch spürbar sind. So auch in Leibnitz und Deutschlandsberg. "Vor allem die Abrechnungen in Bezug auf die Kurzarbeit waren eine Herausforderung. Wir hatten hier enorm viele Überprüfungsanfragen", sagt Manfred Schwindsackl, AK-Außenstellenleiter in Leibnitz.