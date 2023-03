Ein technischer Defekt führte Dienstagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Rettenbach in der Gemeinde Pirching am Traubenberg zum Brand eines Gabelstaplers. Kurz nach 15 Uhr bemerkte der Lenker und Eigentümer, dass sein Stapler während des Transports von Holzbrettern Feuer gefangen hatte. Er sprang sofort vom Fahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte.