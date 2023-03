Die letzten Tage waren turbulent für Christoph Karner. Der Empersdorfer wurde vergangenen Montag am Daumen operiert, am Wochenende fuhr er mit zwei Tagessiegen in Ratschings (ITA) dann zum Gesamtsieg im Snowboard-Parallelslalom im Europacup. "Ich bin fast sprachlos", sagt der 19-Jährige. "Das große Saisonziel war ein Platz in den Top Drei der Gesamtwertung. Am Anfang der Saison bin ich aber nicht so gut reingestartet", sagt der Steirer. "In der zweiten Saisonhälfte ist es dann überragend gelaufen und ich habe in Italien mit zwei Siegen den Sack zugemacht."