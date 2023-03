Schwer verletzt wurde ein 28-Jähriger in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Leibnitz. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem Pkw auf der L 208 von St. Veit am Vogau kommend in Richtung Landscha unterwegs. Aus unklarer Ursache dürfte er in einer Linkskurve von der Straße abgekommen sein. In der Folge prallte das Auto gegen einen Baum und wurde danach wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der 28-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.