Bereits seit hundert Jahren steht der Name Kermann in Leutschach für Schmiedehandwerk. Zum runden Jubiläum gratulierte die Wirtschaftskammer Steiermark und zeichnete Oswald Kermann mit einer Urkunde für seine unternehmerische Leistung aus. Grund genug, einen kurzen Blick in die Betriebsgeschichte zu werfen.