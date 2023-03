40 Feuerwehrleute rückten Dienstagfrüh zu einem Vollbrand in Weitersfeld an der Mur, Straß in der Steiermark, aus.

Aus noch unbekannten Gründen stand gegen 3.20 Uhr ein Carport mit zwei Fahrzeugen in Flammen. Die Feuerwehren Weitersfeld, Lichendorf und Mureck bekämpften den Brand unter schwerem Atemschutz. Verletzt wurde zum Glück bei dem Vorfall niemand. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Kurios: Laut Feuerwehr kam es bereits am 22. März 2022 zu einem Brand des gleichen Carports. Damals waren drei Fahrzeuge abgebrannt.