Jene 60-Jährige, die in Stainz seit Mitte Jänner vermisst wurde, ist nun tot aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, berichtet die Polizei.

Jäger fanden die tote Frau am Samstag gegen 10.30 Uhr im Bereich Pichling bei Stainz zwischen einem Acker und einem Bach im Gestrüpp. Nach einem Lokalbesuch am 15. Jänner war die Frau nicht wieder aufgetaucht. Zuletzt hatten Freiwillige noch nach ihr gesucht. Die Frau – Waltraud S. – sei nach dem Tod ihres Mannes vor eineinhalb Jahren zurückgezogen, rastlos und verschlossen gewesen, so schilderte es ihre ehemalige Nachbarin.

Die Todesursache steht noch nicht fest, der Zustand der Leiche sei zu schlecht. Die Ermittlungen werden noch fortgesetzt.