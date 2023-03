Ab heute wird das neue Klimaticket Steiermark um 468 Euro angeboten. Für LH-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) ein Grund, den 1. März ab sofort zum "Tag der steirischen Öffis" zu deklarieren. Warum noch ein weiterer Mottotag? "Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um das Angebot auszubauen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, die Menschen zum öffentlichen Verkehr zu bringen", so Lang. Man will also kräftig die Werbetrommel rühren.